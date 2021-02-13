Англия

Команда Шона Дайча добыла уверенные три очка в гостях у "орлов".

Завершился поединок 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли отправился в гости к Кристал Пэлас.

Уже к 10-й минуте встречи "бордовые" сумели обеспечить себе преимущество в счете в два мяча.

Кристал Пэлас же в этом матче не смог вскрыть оборону соперника, а вот игроки Бернли после перерыва отправили в ворота "орлов" третий гол и установили конечный результат.

Кристал Пэлас — Бернли 0:3

Голы: Гудмундссон, 5, Родригес, 10, Лоутон, 47

Кристал Пэлас: Гуаита, Клайн, ван Анхолт, Дэнн, Ридевалд, Миливоевич, Куяте, Эзе, Батшуайи (Таунсенд, 62), Бентеке (Матета, 76), Айю.

Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Питерс (Бардсли, 87), Ми (Лонг, 84), Вествуд, Корк, Гудмундссон (Брэйди, 72), Макнил, Родригес, Барнс.