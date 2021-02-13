Германия

Испанец полноценно перебрался с Германию.

РБ Лейпциг официально объявил о выкупе прав на Анхелиньо у Манчестер Сити.

Опция была прописана в арендном соглашении испанца. Полноценный контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Анхелиньо выступал за немецкий клуб на правах аренды с 30 января 2020-го. Изначально Лейпциг арендовал защитника до конца сезона-2019/20, но в сентябре соглашение было продлено ещё на 1 сезон.

По информации Goal, сумма сделки составила 18 млн. евро.

В нынешнем сезоне Анхелиньо провел 28 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 11 ассистов.