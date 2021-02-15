Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Эвертон принимал на своем поле Фулхэм, который является одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Подопечные Карло Анчелотти за весь матч практически не создали у ворот соперника действительно опасных моментов, поэтому Фулхэму оказалось достаточно двух забитых мячей для достижения победного результата в данном противостоянии.

Смотрите видео голов и обзор матча:



Эвертон — Фулхэм 0:2

Голы: Майя, 48, 65

Эвертон: Ольсен — Коулмэн (Кин, 56), Годфри, Динь, Холгейт — Сигурдссон, Хамес (Бернард, 68), Андре Гомеш, Дэвис (Кинг, 56), Дукуре — Ришарлисон.

Фулхэм: Ареоля — Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна — Рид, Лофтус-Чик, Декордова-Рид, Лемина (Онома, 90) — Лукман (Замбо-Ангисса, 83), Майя (Кавалейру, 73).

Предупреждения: Кин — Онома