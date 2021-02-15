Англия

Наставник лондонского Арсенала прокомментировал выход его команды из неудачной серии в АПЛ.

Домашняя победа лондонского Арсенала над Лидсом в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги (4:2) ознаменовала выход "канониров" из серии неудачных результатов, которая затянулась на три предшествующих поединка.

Арсенал — Лидс 4:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер столичной команды Микель Артета во время послематчевого интервью выразил удовлетворение результатом, которого удалось достичь его команде, а также призвал своих подопечных проявить последовательность при подготовке к предстоящим поединкам.

"Я действительно счастлив, потому что, на мой взгляд, мы обыграли одну из лучших команд в лиге, к которой труднее всего играть и готовиться. Многое из того, над чем мы работали на тренировках, имело место на футбольном поле, а желание игроков отойти от двух поражений кряду было попросту огромным. Есть много вещей, которые мы можем сделать еще лучше в нашей игре, но в целом, с учетом соперника, ребята заслуживают уважения за проделанную работу.

Надеюсь на то, что четыре забитых мяча сегодня помогут нам обрести уверенность в дальнейшем. Раньше у нас были проблемы с результативностью, поэтому над ней также пришлось немало поработать. Мы хотим играть в такой футбол, благодаря которому мы сможем забивать много голов в каждой игре.

Даже при счете 4:0 в нашу пользу, я призывал своих подопечных не расслабляться. Лидс порой переходил на схему 2-1-7, поэтому был крайне опасен для нашей обороны. Они старались отыграться и бросили все силы на это, однако нам удалось сохранить приемлемый результат".

Испанский специалист также прокомментировал возвращение в строй лидера атак Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга, которому уже в первом поединке удалось отличиться сразу тремя забитыми мячами. "Безумно рад за него. Он полностью заслужил такого количества забитых мячей, ведь прекрасно показал себя на тренировках перед игрой. Думаю, его голы — это результат того, как он сегодня работал без мяча — ритма его прессинга, того, как он все время давил на защитников. Он был тем, кто диктовал ритм нашей оборонительной линии. В целом я очень рад, что он вернулся".

Напоследок, Артета упомянул предстоящую игру его команды в рамках Лиги Европы УЕФА против лиссабонской Бенфики: "Абсолютно не имею представления, как сложится мат на нейтральном поле. Ничего подобного мы никогда не испытывали. Мы поедем в Грецию и начнем готовиться к игре против португальцев. Они также являются хорошая оппонентом. Самое главное сейчас — восстановиться, потому что сегодня была достаточно энергозатратная игра".

Матч Бенфика — Арсенал состоится в четверг, 18 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.