Англия

Мюнхенский клуб готовит внушительную сумму за англичанина.

Защитник Норвича Макс Ааронс попал в сферу интересов Баварии.

По информации Sky Sports, мюнхенский клуб хочет выкупить 21-летнего англичанина.

Сообщается, что Бавария готова заплатить за футболиста 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Ааронс провел за Норвич 31 матч во всех турнирах, где забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Контракт защитника с Норвичем рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось, что у защитника Баварии Давида Алабы существует устная договоренность с Реалом, но контракт еще не подписан.

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