Англия

"Красные дьяволы" заинтересованы в защитнике Норвича.

Крайний защитник Норвича Макс Ааронс входит в сферу интересов многих клубов английской Премьер-лиги, одним из которых является Манчестер Юнайтед.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" в течение нескольких месяцев следят за прогрессом и выступлениями 20-летнего англичанина в Чемпионшипе.

Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед высоко оценивает перспективы и способности Ааронса, никаких официальных переговоров с Норвичем касательно трансфера молодого футболиста не было.

Напомним, ранее главный тренер "канареек" Даниэль Фарке заверил, что никто из лучших футболистов его команды не будет продан этой зимой. Это касается как Макса Ааронса, так и Тодда Кэнтуэлла, Эми Буэндия и Теему Пукки.

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