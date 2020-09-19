Испания

Правый защитник молодежной сборной Англии был согласен на трансфер.

Норвич отказал Барселоне в аренде правого защитника Макса Ааронса, сообщает Sky Sports."Канарейки" не приняли предложение "сине-гранатовых", поскольку в соглашении не было предусмотрено обязательного выкупа.

Ааронс впечатлил в прошлом сезоне, даже несмотря на вылет Норвича из Премьер-лиги. Интерес к нему приписывали Баварии, Байеру, Манчестер Юнайтед и другим клубам.

Теперь Барселона постарается подписать Сержиньо Деста из Аякса или фулбэка Арсенала Эктора Бельерина, а вот ее основной правый защитник Нельсон Семеду может покинуть клуб.