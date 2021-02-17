Испания

Форвард "сине-гранатовых" покинул Испанию чартерным рейсом.

После поражения от ПСЖ в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов футболистам Барселоны было предоставлено два дня отдыха.

По информации Marca, форвард каталонского клуба Антуан Гризманн по окончанию матча отправился во Францию к своей семье на чартерном рейсе, однако перед вылетом в аэропорту француза ждали журналисты.

Источник сообщает, что пресса обрушила на Гризманна шквал вопросов, часть которых были довольно личного характера, на что нападающий ответил "Это не ваше дело".

Ранее француз прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ, заявив, что Барселоне так и не удалось показать свою лучшую игру.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.