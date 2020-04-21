Германия

Португалец рассказал о своем пребывании в немецком клубе.

Нападающий Айнтрахта Андре Силва поделился впечатлениями от выступлений в немецком клубе.

"В последнее время я находился в прекрасной форме, но в данную минуту, когда все борются с пандемией, я не могу об этом думать. Самое главное сейчас – здоровье людей.

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В Айнтрахте ко мне относятся хорошо, мне нравится город, болельщики и Бундеслига. Поэтому у меня много причин оставаться в здесь", – приводит слова 24-летнего игрока портал Football Italia.

Андре Силва перешел в Айнтрахт в сентябре прошлого года на правах аренды из Милана. В текущем сезоне нападающий провел 26 поединков в футболке "орлов", отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

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