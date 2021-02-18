Англия

Хавбек "красных дьяволов" поделился эмоциями от своего юбилейного поединка за клуб.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред прокомментировал свой юбилейный сотый матч в футболке манкунианского клуба.

"Я очень счастлив. Это значимая отметка для меня, каждый стремится к такому моменту. Я очень удивлен и не ожидал, что этот матч уже сотый.

Это важный момент для меня. Я надеюсь, что смогу сыграть еще много матчей в составе Юнайтед. Я бы хотел что-то оставить здесь после себя.

Это клуб, в котором хочет оказаться любой игрок. Я хочу показывать свой максимум, провести еще много матчей и написать историю в этом клубе", – цитирует Фреда официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее форвард "красных дьяволов" Маркус Рашфорд забил юбилейный 50-й гол за Манчестер Юнайтед.

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