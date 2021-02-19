Англия

Хорошие новости пришли из стан "горожан".

Натан Аке и Илкай Гюндоган принимали участие в сегодняшней тренировке Манчестер Сити. Об этом рассказал Хосеп Гвардиола.

Тренер "горожан" отметил, что немецкий полузащитник провел лишь часть тренировочной сессии, а вот Аке занимался от начала до конца.

Натак Аке последний раз выходил на поле в составе Манчестер Сити еще 26 декабря прошлого года. После этого защитник восстанавливался от травмы подколенного сухожилия.

Гюндоган, в свою очередь, выбыл из игры лишь недавно, буквально перед повреждением успев получить титул лучшего игрока месяца в АПЛ.

Отметим, что ближайший матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут в рамках АПЛ против Арсенала.