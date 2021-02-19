Англия

Лидер АПЛ немного снизил свое предложение для Лионеля Месси.

Манчестер Сити продолжает разрабатывать возможные варианты контракта с Лионелем Месси — утверждает Calciomercato.it.

"Горожане" намерены заключить с Месси, контракт которого с Барселоной заканчивается 30 июня 2021 года, 8-летнее соглашение.

Аргентинцу будет предложен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год с Манчестер Сити, после чего он еще 2 года сможет играть за один из клубов, принадлежащих City Football Group (Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити или Йокогама Маринос). По завершении карьеры игрока Лео станет послом Ман Сити.

Сумма контракта составит 500 миллионов евро, хотя изначально предполагалось, что шестикратному обладателю Золотого мяча предложат 600 миллионов.

Ранее сообщалось, что Ман Сити разрабатывал соглашение на 10 лет, но потом вообще отказался от варианта с Месси.

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