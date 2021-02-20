Англия

Англичанин покинул стан "гончаров" и может продолжить карьеру в МЛС.

Защитник Райан Шоукросс больше не является игроком Сток Сити, сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа.

33-летний англичанин присоединился к Сток Сити летом 2007 года, когда перебрался в стан "гончаров" на правах аренды. Затем его контракт был выкуплен и он провел в клубе 13,5 лет. За это время он провел 453 поединка, в которых смог забить 25 голов.

В нынешнем сезоне Шоукросс часто не попадал в заявку на матчи, отыграв всего лишь две игры в Чемпионшипе.

По информации СМИ, следующим клубом футболиста станет Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.