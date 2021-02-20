Англия

Команде Клоппа стоит задуматься над игрой.

В рамках 25-го тура Премьер-лиги Ливерпуль дома в дерби проиграл Эвертону (0:2).

Это поражение стало четвертым кряду домашним для подопечных Юргена Клоппа. Ранее они уступили Бернли, Брайтону и Манчестер Сити.

Как сообщает Opta Sports, Ливерпуль впервые за 98 лет проиграл четыре домашних игры подряд. Последний раз такое было еще в 1923 году.

К слову, "красные" не могут победить на Энфилде на протяжении шести игр (два месяца). Последний раз дома они побеждали Тоттенхэм (2:1).

Ранее сообщалось, что Ришарлисон забил самый быстрый гол Эвертона в дерби против Ливерпуля за 21 год.

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