Команде Клоппа стоит задуматься над игрой.
Юрген Клопп, getty images
20 февраля 2021, 21:51
В рамках 25-го тура Премьер-лиги Ливерпуль дома в дерби проиграл Эвертону (0:2).
Это поражение стало четвертым кряду домашним для подопечных Юргена Клоппа. Ранее они уступили Бернли, Брайтону и Манчестер Сити.
Как сообщает Opta Sports, Ливерпуль впервые за 98 лет проиграл четыре домашних игры подряд. Последний раз такое было еще в 1923 году.
К слову, "красные" не могут победить на Энфилде на протяжении шести игр (два месяца). Последний раз дома они побеждали Тоттенхэм (2:1).
Ранее сообщалось, что Ришарлисон забил самый быстрый гол Эвертона в дерби против Ливерпуля за 21 год.
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