Англия

Бразилец уже на старте открыл счет.

В рамках 25-го тура Премьер-лиги Ливерпуль принимает Эвертон в дерби.

На третьей минуте "ириски" вышли вперед. Ришарлисон без проблем разобрался с Алиссоном, пробив в дальний угол.

Таким образом Эвертон забил Ливерпулю самый быстрый гол в дерби за последние 21 год.

В апреле 1999 года "ириски" забили на первой минуте. Об этом сообщает OptaJose.

Отметим, что текстовую онлайн-трансляцию противостояния Ливерпуль — Эвертон можно смотреть на Football.ua.

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