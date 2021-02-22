Англия

Вингер хочет покинуть Кристал Пэлас.

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа собирается покинуть клуб в конце сезона, утверждает изданиеTodo Fichajes.

Источник утверждает, что если будет необходимо, то футболист подаст руководству прошение о трансфере.

Среди кандидатов на подписание Уилфрида Заа называют его бывший клуб — Манчестер Юнайтед.

Нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

Напомним, что ранее Заа объяснил почему не состоялся его переход в Арсенал.