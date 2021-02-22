Вингер хочет покинуть Кристал Пэлас.
Уилфрид Заа, фото getty images
22 февраля 2021, 08:30
Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа собирается покинуть клуб в конце сезона, утверждает изданиеTodo Fichajes.
Источник утверждает, что если будет необходимо, то футболист подаст руководству прошение о трансфере.
Среди кандидатов на подписание Уилфрида Заа называют его бывший клуб — Манчестер Юнайтед.
Нападающий в текущем сезоне провел 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.
Напомним, что ранее Заа объяснил почему не состоялся его переход в Арсенал.