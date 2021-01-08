Англия

Футболист — о сорвавшемся трансфере в стан "канониров".

Вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заа рассказал, почему так и не перешел в лондонский Арсенал, когда командой руководил Унаи Эмери.

"У меня был разговор с Эмери. Он сказал, что знает, как я могу влиять на исход поединка и видел мою игру в Кристал Пэлас. Тренер признавался, что впечатлен и хочет видеть меня в Арсенале. А я ответил, что был бы рад перейти в такой клуб.

Выбор между мной и Николя Пепе должны были сделать боссы Асренала. И, конечно же, они выбрали Пепе", — цитирует Заа Evening Standard ссылаясь на The Greatest Game Podcast.

Отметим, что в текущем сезоне Уилфрид провел за Пэлас 15 матчей, в которых отметился восемь раз и отдал два голевых паса. У Пепе два гола в 11 играх в АПЛ.

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