"Горожане" по-прежнему собираются продлить с бельгийцем контракт.
Де брюйне, getty images
22 февраля 2021, 09:59
Манчестер Сити исключает продажу Кевина Де Брюйне в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В клубе рассматривают бельгийца в качестве неприкасаемой персоны, а потому не отпустят его ни за какие деньги.
Отметим, что Манчестер Сити ведет переговоры с Кевином Де Брюйне о продлении соглашения. Текущий контракт полузащитника с клубом действителен до лета 2023-го года.
В этом сезоне Кевин Де Брюйне провел 25 поединков, в которых отметился тремя голами и 25 результативными передачами.
Напомним, что Манчестер Сити близок к продлению контракта с Де Брюйне.
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