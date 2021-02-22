Англия

"Горожане" по-прежнему собираются продлить с бельгийцем контракт.

Манчестер Сити исключает продажу Кевина Де Брюйне в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В клубе рассматривают бельгийца в качестве неприкасаемой персоны, а потому не отпустят его ни за какие деньги.

Отметим, что Манчестер Сити ведет переговоры с Кевином Де Брюйне о продлении соглашения. Текущий контракт полузащитника с клубом действителен до лета 2023-го года.

В этом сезоне Кевин Де Брюйне провел 25 поединков, в которых отметился тремя голами и 25 результативными передачами.

Напомним, что Манчестер Сити близок к продлению контракта с Де Брюйне.

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