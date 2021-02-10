Англия

Бельгийский хавбек "горожан" продолжает восстанавливаться после травмы.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника "горожан" Кевина де Брюйне.

29-летний бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче против Астон Виллы (2:0). который прошел 20 января.

"Кевин восстанавливается, он уже начал тренироваться, пока не с командой, а индивидуально. Он чувствует себя хорошо. Восстановление идет хорошо", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В текущей кампании де Брюйне провел 23 поединка, в которых забил три мяча и отдал 15 ассистов.