Один из лидеров "горожан" восстановился после травмы.
Кевин де Брюйне, Getty Images
16 февраля 2021, 21:48
Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе "горожан". Об этом футболист сообщил на своем твиттере.
29-летний бельгиец получил повреждение подколенного сухожилия в матче АПЛ против Астон Виллы, который прошел в середине января. Тогда предполагалось, что он может пропустить около шести недель.
Из-за травмы де Брюйне пропустил семь поединков "горожан". В нынешней кампании он провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 15 ассистов.
Ближайший матч Манчестер Сити проведет завтра, 17 февраля против Эвертона в рамках 16-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что "горожане" близки к продлению контракта с Де Брюйне.