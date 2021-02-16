Англия

Один из лидеров "горожан" восстановился после травмы.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе "горожан". Об этом футболист сообщил на своем твиттере.

29-летний бельгиец получил повреждение подколенного сухожилия в матче АПЛ против Астон Виллы, который прошел в середине января. Тогда предполагалось, что он может пропустить около шести недель.

Из-за травмы де Брюйне пропустил семь поединков "горожан". В нынешней кампании он провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 15 ассистов.

Ближайший матч Манчестер Сити проведет завтра, 17 февраля против Эвертона в рамках 16-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что "горожане" близки к продлению контракта с Де Брюйне.