Англия

Компанию футбольным клубам сложат Лейкерс, Мерседес, Канзас-Сити и сборная Аргентины по регби.

Ливерпуль и Бавария претендуют на награду в номинации Команда года от Laureus World Sports Awards.

Помимо футбольных клубов на престижное звание номинированы Лос-Анджелес Лейкерс (НБА, баскетбол), Мерседес (Формула-1, гонки), Канзас-Сити Чифс (НФЛ, американский футбол) и сборная Аргентины по регби.

Отметим, что в прошлом году обладателем данной награды стала сборная ЮАР по регби.

Ранее сообщалось, что Левандовски претендует на приз спортсмену года, а Фати номинирован на награду Прорыв года.