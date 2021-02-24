Компанию футбольным клубам сложат Лейкерс, Мерседес, Канзас-Сити и сборная Аргентины по регби.
Бавария - Ливерпуль (матч 2019 года), Getty Images
24 февраля 2021, 15:19
Ливерпуль и Бавария претендуют на награду в номинации Команда года от Laureus World Sports Awards.
Помимо футбольных клубов на престижное звание номинированы Лос-Анджелес Лейкерс (НБА, баскетбол), Мерседес (Формула-1, гонки), Канзас-Сити Чифс (НФЛ, американский футбол) и сборная Аргентины по регби.
Отметим, что в прошлом году обладателем данной награды стала сборная ЮАР по регби.
Ранее сообщалось, что Левандовски претендует на приз спортсмену года, а Фати номинирован на награду Прорыв года.