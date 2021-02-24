Испания

Еще одна номинация Laureus получила своих претендентов.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати стал одним из претендентов премии Laureus World Sports Awards в номинации Прорыв года.

Помимо 18-летнего форварда "блаугранас" на награду претендуют Доминик Тим (теннис), Патрик Махоумс (американский футбол), Ига Швентек (теннис), Жоан Мир (MotoGP), Тадей Погачар (велоспорт).

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски претендует на приз спортсмену года от Laureus.

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