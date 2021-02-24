Германия

Поляк посоревнуется за престижную награду.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски претендует на приз спортсмену года от Laureus World Sports Awards.

Помимо поляка в список номинантов также вошли: Рафаэль Надаль (теннис), Леброн Джеймс (баскетбол), Льюис Хэмилтон (Формула-1), Арман Дюплантис (легкоатлет) и Джошуа Кипруи Чептегеи (бегун).

Отметим, что в прошлом году данную награду разделили форвард Барселоны Лионель Месси и пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что Левандовски вышел на третье место среди бомбардиров Лиги чемпионов.