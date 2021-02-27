Сербский защитник хотел бы выступать за "красных дьяволов".
Никола Миленкович, getty images
27 февраля 2021, 01:53
Защитник Фиорентины Никола Миленкович готов присоединиться к Манчестер Юнайтед, утверждает Corriere dello Sport.
В текущем сезоне Никола провел за итальянскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
Напомним, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Николу Миленковича.