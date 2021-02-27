Англия

Сербский защитник хотел бы выступать за "красных дьяволов".

Защитник Фиорентины Никола Миленкович готов присоединиться к Манчестер Юнайтед, утверждает Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Никола провел за итальянскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

Напомним, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Николу Миленковича.