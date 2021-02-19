Англия

Сербский защитник интересен еще одному представителю АПЛ.

Ливерпуль нацелился на центрального защитника Фиорентины Николу Миленковича, сообщает портал FiorentinaNews.

"Мерсисайдцы" хотят оформить переход сербского футболиста в ближайшее трансферное окно, однако им придется выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

В текущем сезоне на счету Миленковича 20 матчей в Серии А, в которых он дважды забивал и отдал один результативный пас.

Текущее соглашение сербского защитника с флорентийской командой действительно до лета 2022-го года.

Ранее за Николу 25 миллионов евро предлагал Вест Хэм, но вряд ли "молотобойцы" смогут выиграть борьбу за футболиста.