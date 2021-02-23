Германия

Дортмундский клуб хочет подписать серба летом.

Боруссия Д намерена выкупить контракт 23-летнего сербского защитника Фиорентины Николы Миленковича, об этом сообщает Sky Sport.

Отмечается, что трансфер может состояться летом 2021-го года.

В случае, если дортмундский клуб не сможет подписать Миленковича, есть запасной вариант — 20-летний защитник Кальяри Себастьян Валюкевич.

В текущем сезоне Никола провел за итальянскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении серба заинтересованы Ливерпуль, а также Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.