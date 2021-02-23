Дортмундский клуб хочет подписать серба летом.
Никола Миленкович, getty images
23 февраля 2021, 11:47
Боруссия Д намерена выкупить контракт 23-летнего сербского защитника Фиорентины Николы Миленковича, об этом сообщает Sky Sport.
Отмечается, что трансфер может состояться летом 2021-го года.
В случае, если дортмундский клуб не сможет подписать Миленковича, есть запасной вариант — 20-летний защитник Кальяри Себастьян Валюкевич.
В текущем сезоне Никола провел за итальянскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в приобретении серба заинтересованы Ливерпуль, а также Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
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