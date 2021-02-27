Англия

Наставник Вест Хэма поделился информацией о состоянии здоровья некоторых своих подопечных.

Лондонскому Вест Хэму в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги предстоит провести гостевой поединок против Манчестер Сити, в преддверии которого наставник "железных" Дэвид Мойес пообщался с пресс-службой клуба, рассказав о текущем состоянии футболистов в его обойме.

В частности, наставник "молотобойцев" упомянул об украинце Андрее Ярмоленко, заявив, что наш соотечественник "все еще продолжает восстанавливаться от травмы медиальной связки колена".

Кроме футболиста сборной Украины, Вест Хэму в предстоящей игре не придется рассчитывать на Артура Масуаку, который по-прежнему далек от возвращения в строй, а также под вопросом является кандидатура Райана Фредерикса, который растянул пах и с болями завершал последнее тренировочное занятие.

Также, шотландский специалист в лестном тоне высказался о Джесси Лингарде, который пришел в команду в зимнее трансферное окно в качестве арендованного у Манчестер Юнайтед футболиста. "В январе не так просто найти игроков, которые могут существенно повлиять на игру команды, но он очень ответственно выполняет свои задачи. Его приход дал нам конкуренцию в центре поля", — подытожил Дэвид Мойес.

Матч Манчестер Сити — Вест Хэм состоится 27 февраля и начнется в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.