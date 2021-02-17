Германия

Наставник Боруссии М вынужден отбиваться от нападок фанатов и прессы.

В недавнем времени назад появившаяся информация о подписании предварительного контракта между немецким наставником Марко Розе и дортмундской Боруссией подняло на уши информационное поле немецкой Бундеслиги.

В частности, руководство менхенгладбахской Боруссии, где сейчас продолжает работать данный специалист, выразило намерение отправить в отставку Розе уже в ближайшее время, а в спортивный директор "шмелей", так и вовсе, решил отмолчаться по поводу данной напряженной ситуации.

Сам же наставник оказался под давлением прессы, поэтому в интервью клубным репортерам был вынужден пообещать следующее: "Я не возьму с собой в Дортмунд ни одного из игроков гладбахской Боруссии".

В данный момент сезона Марко Розе проводит процесс подготовки своей команды к домашним поединкам против Майнца в рамках Бундеслиги и Манчестер Сити в Лиге чемпионов УЕФА, а на его замену уже активно ищутся соответствующие кандидатуры. В частности, есть информация о возможном приходе экс-футболиста Марка ван Боммеля на будущую вакантную позицию.