Англия

Футболист сборной Украины стал лидером по проценту владения мячом в матче против "молотобойцев".

В матче 26-го тура АПЛ Манчестер Сити одержал минимальную победу над Вест Хэмом со счетом 2:1.

Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и одну из лучших оценок в составе команды Хосепа Гвардиолы получил украинский футболист Александр Зинченко. Его оценка — 7 баллов.

Выше 24-летнего украинца оценили только Кевина де Брюйне (8,0), Джона Стоунза (7,8), Фернандиньо (7,6) и Рубена Диаша (7,5).

Во встрече против "молотобойцев" Зинченко набрал самый высокий процент владения мячом среди игроков обоих команд — 9,3%. Также на его счету 88 точных передач из 97 (91%) и две ключевые передачи. Помимо этого украинец выиграл одну верховую дуэль и сделал четыре перехвата.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обновил свой рекорд, выиграв 20 матчей подряд.