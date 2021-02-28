Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка АПЛ.

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал в гостях одержал убедительную победу над Лестером со счетом 3:1.

Хозяева первыми открыли счет, когда на шестой минуте отметился Тилеманс, но еще до перерыва гости дважды огорчили Шмайхеля, а авторами голов стали Давид Луис и Ляказетт. В начале второго тайма окончательную точку в матче поставил Пепе.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Лестер — Арсенал 1:3

Голы: Тилеманс, 6 — Давид Луис, 39, Ляказетт, 45+2, Пепе, 52



Лестер: Шмайхель — Кастань, Эванс (Амартей, 69), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 46) — Перейра, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Ундер, 51) — Ихеаначо, Варди.



Арсенал: Лено — Седрик, Давид Луис, Мари, Тирни — Эльнени (Партей, 66), Джака — Пепе, Смит-Роу (Эдегор, 42), Виллиан — Ляказетт (Обамеянг, 84).



Предупреждения: Томас, Тилеманс — Тирни.