Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 26-го тура английской Премьер-лиги между Шеффилдом и Ливерпулем.

В рамках 26-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед принимал Ливерпуль. Гости завладели инициативой с самого начала встречи, однако уже на 5-й минуте форвард хозяев Макголдрик мог забить быстрый гол. Нападающий пробил головой по центру ворот, на что голкипер мерсисайдцев Адриан ответил сейвом. Через несколько минут уже нападающий Ливерпуль Роберто Фирмино не сумел реализовать выход один-на-один.

К концу первой половины встречи у гостей было еще два отличных момента забить: на 30-й минуте Мохамед Салах пробил в левый нижний угол ворот, но вратарь соперников Аарон Рамсдейл сумел отбить мяч за штангу, а спустя две минуты Трент Александр-Арнольд обыграл защитника внутри штрафной и пробил в правых верхний угол, однако Рамсдейл в очередной раз продемонстрировал отличную реакцию и перевел мяч на угловой.

Под конец первого тайма форвард Шеффилда Оливер Макберни сумел открыть счет в матче, но, к сожалению хозяев, гол был отменен по причине оффсайда.

В начале второй половины встречи хавбек Ливерпуля Кертис Джонс точно пробил из пределов штрафной площади соперника. Голкипер хозяев не смог выручить свою команду — 0:1.

Спустя еще 4 минуты Садио Мане удвоить преимущество "красных", но это взятие ворот также было отменено из-за положения "вне игры". Второй и последний гол в матче был забит благодаря защитнику хозяев Кину Брайану, который на 64-й минуте поединка переправил мяч в собственные ворота — 0:2!

По итогу встречи Ливерпуль продолжает свое пребывание вне зоны еврокубков (6-е место, 43 очка). Шеффилд же с 11-ю баллами остается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:2

Голы: Джонс, 48, Брайан, 64 (автогол)

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Ампаду, Ягелка (Осборн), Брайан — Болдок, Норвуд, Лундстрем, Флэк (Шарп), Стивенс — МакБерни, Макголдрик (Берк)

Ливерпуль: Адриан — Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Джонс (Кейта), Алькантара (Милнер), Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

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