Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал победу его команды в матче против Шеффилд Юнайтед.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Ливерпулю удалось прервать внушительную серию из четырех поражений кряду матчах национального первенства. Для выполнения этой задачи действующий чемпион страны отправился в гости к главному аутсайдеру текущего розыгрыша, оформив по своему прибытию два безответных мяча в ворота соперников во втором тайме (2:0).

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "красных" Юрген Клопп не скрывал положительных эмоций от долгожданного успеха своей команды, обсудив с журналистами прошедший поединок на послематчевом интервью.

"Я никогда не сомневался в сплоченности моей команды. Сегодня мы сумели победить благодаря единству. У нас была длительная серия неудач, в результате чего кто-то мог подумать, что внутри коллектива что-то не так. Сложное было время, но оно осталось позади.

Победа над Шеффилд Юнайтед крайне важна для нас в контексте непростого сезона. Мы имели острую необходимость набирать очки, чтобы догнать вышестоящие команды. С этой задачей мы справились.

Два наших забитых мяча пришли из не самых очевидных для этого ситуаций. Мы много контролировали мяч по ходу первого тайма, имели несколько супер-моментов и, возможно, в прошлом сезоне подобные бы реализовали, но сейчас дела в этом плане у нас обстоят не самым лучшим образом.

Во время первого гола было много споров о его легитимности. Трент оставил мяч в игре, после чего сделал голевой пас на Кертиса Джонса. Игроки Шеффилд Юнайтед в это время уже остановились, поэтому, после забитого мяча, начали протестовать по поводу взятия ворот.

Тренерский штаб соперников сказал мне, что они просмотрели повтор на iPad, и мяч действительно вышел за пределы поля. Для меня это стало сюрпризом, но арбитры решили действовать по-своему", — подытожил успех своей команды Клопп.

В следующем туре Ливерпуль сыграет домашний поединок против лондонского Челси.