Этой второй результат в истории английского футбола.
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
01 марта 2021, 00:37
Ливерпуль в матче 26-го тура английской Премьер-лиги уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0.
По информации Opta Joe, второй забитый мяч от команды Юргена Клоппа стал юбилейным, 7000-м для "мерсисайдцев" в высшем английском дивизионе.
Таким образом, Ливерпуль стал лишь второй командой, которая достигла такой отметки. Помимо "красных" данную отметку превзошел лишь Эвертон, на счету которого 7108 забитых мячей.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.