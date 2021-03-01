Англия

Этой второй результат в истории английского футбола.

Ливерпуль в матче 26-го тура английской Премьер-лиги уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0.

По информации Opta Joe, второй забитый мяч от команды Юргена Клоппа стал юбилейным, 7000-м для "мерсисайдцев" в высшем английском дивизионе.

Таким образом, Ливерпуль стал лишь второй командой, которая достигла такой отметки. Помимо "красных" данную отметку превзошел лишь Эвертон, на счету которого 7108 забитых мячей.

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