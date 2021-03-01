Англия

Немецкий футболист дал комментарий после матча с МЮ.

Защитник Челси Антонио Рюдигер прокомментировал поединок 26-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, который завершился без забитых мячей.

"Это был напряженный поединок. У обеих команд были моменты, так что это справедливый результат. Мы могли бы сделать больше, так что придется еще поработать. В какие-то отрезки матча мы играли спустя рукава, очень небрежно, теряли мяч, нам не хватало последнего касания или последнего обостряющего паса.

Нам нужно держать линию обороны, как было в последние недели, и стараться больше создавать моментов и забивать. То, какую схему мы выбрали, пошло нам на пользу, мы всегда начинаем атаки из обороны. Пока все складывается хорошо, но впереди еще немало матчей, нам нужно прогрессировать.

Мы довольны, что снова сыграли всухую, но это только одно очко. Нам нужно принять ситуацию и двигаться дальше, но я знаю, что мы можем стать лучше", — приводит слова защитника официальный сайт Челси.

На Football.ua доступен обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед.