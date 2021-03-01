Англия

Наставник "красных дьяволов" раскритиковал судейство после нулевой ничьи с Челси.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал поединок 26-го тура АПЛ против лондонского Челси, который завершился без забитых мячей.

В частности норвежский специалист остался сильно недоволен тем, что в ворота "синих" не был назначен пенальти в первом тайме, после того как мяч попал в руку полузащитнику Челси Каллуму Хадсону-Одои.

После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Стюарт Эттуэлл принял решение не назначать одиннадцатиметровый удар.

"Я не могу комментировать то, что сказал Шоу, потому что это не пойдет ему на пользу. Я не хочу вызывать споры, но это же неправильно, не так ли? Это все эти внешние влияния, разговоры о системе ВАР от Челси о Магуайре — это дерзко размещать такое на своем сайте в превью — все это влияет на судей.

Вы можете прочитать так, что они говорят о Магуайре и тем самым оказывать давление на судей, чтобы они ставили пенальти в наши ворота. Мы слышали тренеров, вроде Фрэнк Лэмпард это начал? Есть масса разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя в этом нет никаких сомнений.

А теперь, сегодня, у нас должен был быть пенальти. Не знаю, почему они посчитали, что рука была в естественном положении. Я обеспокоен тем, что мы не получаем пенальти после того, как месяц или два назад раздалось много разговоров о том, что пенальти назначаются в нашу пользу. Очевидно, что тренера имеют влияние на судей" , — приводит слова Солскьяера The Guardian.

Ранее своими эмоциями от матча поделился наставник Челси Томас Тухель.

На Football.ua доступен обзор матча Челси — Манчестер Юнайтед.