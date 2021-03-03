Англия

"Горожане" не уступают в счете соперникам в АПЛ по ходу 19 игр кряду.

Манчестер Сити разгромил на своем поле Вулверхэмптон в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги со счетом 4:1.

Помимо того, что эта победа стала для "горожан" 21 подряд во всех соревнованиях, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось повторить рекорд лондонского Арсенала, установленный в период с декабря 1998 года по май 1999 года.

Дело в том, что Манчестер Сити не уступал своим соперникам в счете ни на минуту уже в 19-ти поединках кряду в рамках чемпионата Англии. Ранее подобным достижением мог похвастаться только Арсенал, но уже в следующем матче против Манчестер Юнайтед "горожане" могут этот рекорд обновить.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Вулверхэмптон вы можете на Football.ua.