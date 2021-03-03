Англия

Состоялись матчи 29-го тура английской Премьер-лиги.

Завершились первые поединки сегодняшнего игрового дня в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

В первом противостоянии Шеффилд Юнайтед на своем поле минимально обыграл Астон Виллу со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 30-й минуте встречи, а его автором стал Дэвид Макголдрик, который замкнул прострел от своего партнера по команде Джорджа Болдока.

Также отметим, что с 57-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Фила Ягелки, который получил прямую красную карточку за грубый фол после просмотра видеоповтора.

После 20 туров Шеффилд Юнайтед набрал 14 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, а у Астон Виллы 39 баллов и 9-я строчка. Для Шеффилда это была лишь четвертая победа в сезоне.

Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла 1:0

Гол: Макголдрик, 30

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Брайан, Ягелка, Ампаду — Стивенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Болдок — Брюстер (Берк, 60, (Макберни, 89)), Макголдрик (Осборн, 73)

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Эль-Мохаммади — Рэмси (Сансон, 68), Накамба (Баркли, 68), Макгинн — Эль-Гази, Траоре (Дэвис, 81), Уоткинс

Предупреждение: Макголдрик

Удаление: Ягелка, 57 (прямая красная, грубый фол)

Во второй игре Лестер потерял очки в матче против Бернли. Встреча закончилась со счетом 1:1. На забитый мяч Матея Выдры в составе хозяев уже на пятой минуте, гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо на 34-й минуте встречи.

После 27 туров Лестер набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, а у Бернли 29 баллов и 15-я строчка.

Бернли — Лестер 1:1

Голы: Выдра, 5 — Ихеаначо, 34

Бернли: Поуп — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНейл, Корк, Вествуд, Браунхилл — Вуд, Выдра (Родригес, 90+3)

Лестер: Шмайхель — Перейра, Сеюнджю, Амарти, Кастань — Чауджери (Тавареш, 77), Ндиди, Менди (Фофана, 66) — Тилеманс — Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 66)

Предупреждения: Фофана, Перейра