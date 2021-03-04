Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед, занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, одержал домашнюю победу над Астон Виллой.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Макголдрика в первом тайме. И несмотря на то, что на 57-й минуте Ягелка заработал удаление и оставил "клинков" в меньшинстве, игрокам Астон Виллы не удалось избежать поражения.

Видео гола и обзор матча Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла:

Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла 1:0

Гол: Макголдрик, 30

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Брайан, Ягелка, Ампаду — Стивенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Болдок — Брюстер (Берк, 60, (Макберни, 89)), Макголдрик (Осборн, 73)

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингс, Конса, Эль-Мохаммади — Рэмси (Сансон, 68), Накамба (Баркли, 68), Макгинн — Эль-Гази, Траоре (Дэвис, 81), Уоткинс

Предупреждение: Макголдрик

Удаление: Ягелка, 57