Англия

Футболист трагически погиб в 2020 году.

Бывший полузащитник Астон Виллы, Кардиффа и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем погиб в 2020 году.

Причиной смерти футболиста стало падение в баре, во время просмотра матча по регби между Англией и Уэльсом.

Более подробное расследование было завершено только третьего марта 2021 года. Как оказалось, Питер умер после падения с лестницы в пабе после пьяной драки с друзьями. Об этом сообщает Sky Sports.

На утро после трагедии падение Уиттингема никто из его друзей не помнил, по всей видимости, из-за злоупотребления разным алкоголем. Полиция смогла разглядеть момент лишь с камеры видеонаблюдения паба.

Уиттингем был доставлен в университетскую больницу Уэльса в Кардиффе, но его состояние ухудшилось, и 18 марта 2020 года он скончался.

В рамках английской Премьер-лиги футболист провел 88 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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