"Канониры" хотят подписать защитника Лейпцига.
Ибраима Конате, getty images
04 марта 2021, 18:59
Ибрагима Конате стал главной трансферной целью для ряда европейских клубов, включая Арсенал, сообщает Evening Standard.
"Канониры" собираются усилить линию обороны в ближайшее трансферное окно, учитывая уход нескольких футболистов в январе и возможную потерю Давида Луиса.
21-летний Ибраима Конате в текущем сезоне провел в футболке "быков" девять матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал две желтые карточки.
Ранее появлялась информация о том, что Лейпциг потребовал 45 миллионов фунтов за центрального защитника.