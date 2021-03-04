Англия

"Канониры" хотят подписать защитника Лейпцига.

Ибрагима Конате стал главной трансферной целью для ряда европейских клубов, включая Арсенал, сообщает Evening Standard.

"Канониры" собираются усилить линию обороны в ближайшее трансферное окно, учитывая уход нескольких футболистов в январе и возможную потерю Давида Луиса.

21-летний Ибраима Конате в текущем сезоне провел в футболке "быков" девять матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал две желтые карточки.

Ранее появлялась информация о том, что Лейпциг потребовал 45 миллионов фунтов за центрального защитника.