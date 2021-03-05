Англия

"Мерсисайдцы" переживают черную полосу.

Ливерпуль в рамках поединка 29-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Челси и потерпел минимальное поражение.

Для подопечных Юргена Клоппа оно стало пятым кряду. Перед этим "красные" уступали Бернли (0:1), Брайтону (0:1), Манчестер Сити (1:4) и Эвертону (0:2).

Как сообщает Opta, подобное в истории Ливерпуля никогда не происходило.

Прервать неудачную серию мерсисайдцы смогут уже в воскресенье, 7-го марта, когда к ним в гости пожалует Фулхэм.