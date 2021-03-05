Ливерпуль в рамках поединка 29-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Челси и потерпел минимальное поражение.

Единственный гол в поединке "пенсионеры" забили под занавес первой половины игры усилиями Мейсона Маунта.

Обзор матча:

Ливерпуль — Челси 0:1

Гол: Маунт, 42.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Тьяго (Милнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фирмино, Мане.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Зиеш (Пулишич, 66), Маунт (Ковачич, 81) — Вернер (Хаверц, 90+1).