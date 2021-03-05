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ВБА - Эвертон, getty images
05 марта 2021, 10:36
В рамках поединка 29-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на выезде обыграл Вест Бромвич Альбион (0:1).
Единственный гол в поединке был забит в середине второй половины игры усилиями бразильского нападающего Ришарлисона.
Обзор матча:
Вест Бромвич - Эвертон 0:1
Гол: Ришарлисон, 65
Вест Бромвич: Джонстон, Таунсенд, О`Ши, Бартли, Мэйтленд-Найлз, Йокушлу, Галлахер (Робсон-Кану, 78), Матеус Перейра, Филлипс (Снодграсс, 78), Ферлонг, Диань.
Эвертон: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Динь, Ивоби (Аллан, 58), Бернард (Кинг, 84), Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 64), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
Предупреждения: Холгейт, О`Ши, Ферлонг, Йокушлу.