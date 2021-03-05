Англия

Награду оспорят игроки Вулверхэмптона, Манчестер Сити, Фулхэма, Лестера, Вест Хэма, Лидса и Манчестер Юнайтед.

Руководство английской Премьер-лиги определилось с претендентами на звание лучшего футболиста чемпионата Англии в феврале 2021 года.

Данную награду оспорят защитник Фулхэма Йоахим Андерсен, полузащитник Лестера Харви Барнс, лидер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, вингер Вест Хэма Джесси Лингард, центральный хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш, крайний полузащитник Лидс Юнайтед Рафинья, а также два игрока Манчестер Сити — фулбек Жоау Канселу и хавбек Илкай Гюндоган.

Проголосовать за своего кандидата вы можете на официальном сайте английской Премьер-лиги. Победитель в номинации "Лучший игрок февраля в АПЛ" определится в понедельник, восьмого марта.

Напомним, ранее также стали известен список номинантов на звание лучшего главного тренера АПЛ в прошлом месяца.