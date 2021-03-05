Англия

Лондонский клуб может усилить линию обороны 21-летним французом.

Защитник РБ Лейпциг Ибраима Конате попал в сферу интересов Челси.

Как сообщает в своем Twitter Кристиан Фальк, лондонский клуб хочет подписать француза, скоторым работал помощник Томаса Тухеля Жольт Лев.

Отмечается, что ассистент главного тренера попытается убедить игрока присоединиться к лондонскому клубу.

Ранее сообщалось, что за Конате следят Манчестер Юнайтед и Арсенал.

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