Англия

Главный тренер Вест Бромвича не стал скрывать эмоций перед игрой против Ньюкасла.

Как известно, в четверг, 4 марта, в 20:00 по киевскому времени, Вест Бромвич Альбион проводил домашний матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором на своем поле уступил Эвертону (0:1).

Вест Бромвич — Эвертон 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако, уже в воскресенье, 7 марта, в 14:00, "дроздам" предстоит принять на своем поле, фактически, без права на полноценный период восстановления в нормированные трое суток, о чем их наставник Сэм Аллардайс решил поговорить с журналистами, а его слова приводит британское издание The Guardian.

"Мы спросили, можем ли мы сыграть в следующий понедельник, но руководство Премьер-лиги отказалось. И что нам тогда делать? Играйте в 14 часов воскресенья. Спасибо вам большое, это очень мило со стороны Премьер-лиги, очевидно, что вы помогаете отправить нас в низшую лигу или пытаетесь сделать это самостоятельно. Вот так вот. По регламенту, мы можем запросить другую дату или время, но все, о чем мы просили, полностью проигнорировали.

Если мы обыграем Ньюкасл, мы окажемся всего в шести очках от них в турнирной таблице, но, если мы проиграем, то уже отстаем на 12 очков, что сделало бы чрезвычайно сложными наши старания по борьбе за выживание. Вот насколько важна данная игра", — подытожил наставник.

Матч в борьбе за выход из зоны вылета в паре Вест Бромвич — Ньюкасл состоится 7 марта, начало в 14:00 по киевскому времени.