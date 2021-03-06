Англия

Швейцарский хавбек совершил необъяснимый маневр в собственной штрафной.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Арсенал отправился в гости к Бернли.

Минимально ведя в счете и в целом контролируя ход игры, "канониры" умудрились пропустить за шесть минут до свистка на перерыв.

Произошло это при весьма курьезных обстоятельствах, когда полузащитник Арсенала Гранит Джака, пытаясь справиться с прессингом соперника в собственной штрафной, пытался совершить или передачу, или вынос.

Впрочем, ни первое, ни второе швейцарскому хавбеку реализовать не удалось, поскольку мяч угодил в форварда Бернли Криса Вуда и отправился в сетку ворот Бернда Лено.

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