Швейцарский хавбек совершил необъяснимый маневр в собственной штрафной.
Гранит Джака, Getty Images
06 марта 2021, 15:51
В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Арсенал отправился в гости к Бернли.
Минимально ведя в счете и в целом контролируя ход игры, "канониры" умудрились пропустить за шесть минут до свистка на перерыв.
Произошло это при весьма курьезных обстоятельствах, когда полузащитник Арсенала Гранит Джака, пытаясь справиться с прессингом соперника в собственной штрафной, пытался совершить или передачу, или вынос.
Впрочем, ни первое, ни второе швейцарскому хавбеку реализовать не удалось, поскольку мяч угодил в форварда Бернли Криса Вуда и отправился в сетку ворот Бернда Лено.
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