Англия

Дуэт из Тоттенхэма продолжает устраивать феерию на просторах английской Премьер-лиги.

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм сумел продлить серию из победных поединков до трех кряду, в домашних условиях столичного дерби обыграв Кристал Пэлас (4:1).

В отчетной игре очередными результативными действиями в этом сезоне отметился английский нападающий Харри Кейн, на счету которого оказалось два точных удара и две голевые передачи на дубль для Гарета Бэйла. При этом, на 76-й минуте главной ударной силе команды Жозе Моуриньо образца последних лет ассистировал не кто иной, кроме как корейский нападающий Сон Хын Мин.

Как сообщает статистический портал Opta, данное результативное действие атакующей пары "шпор" стало уже 14-м обоюдным в текущем сезоне, что означало лишь одно — на просторах английского первенства появилась новая пара, которая отныне будет удерживать рекорд по данному показателю.

Предшественниками англичанина и корейца были Алан Ширер и Крис Саттон, которые добились выдающихся 13-и обоюдных взаимодействий в сезоне-1994/95, выступая за Блэкберн Роверс.

Увеличить свои показатели Кейн и Сон смогут с пользой для своей команды уже в рамках следующего тура, на который у Тоттенхэма запланировано ожесточенное дерби Северного Лондона против Арсенала на Эмирейтс.