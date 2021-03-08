Англия

Коуч рассказал о важной победе в АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу Тоттенхэма в АПЛ над Кристал Пэлас.

"Когда пропускаешь под конец первого тайма, если неприятный осадок, о котором можно поговорить в перерыве с игроками. Второй тайм мы начали лучшим образом. Мы не чувствовали давления, были разряженными. Неделя выдалась хорошей.

На следующей неделе нас ждет игра с Арсеналом и важный матч в Лиге Европы. В перерыве я сказал игрокам, что очень рад пропущенному голу. Они думали, что я сошел с ума. Счет 1:1 поставил нас в такое положение, при котором мы обязаны были бежать вперед.

Из-за ощущения после первого тайма все шло так: 2:1, 3:1, а не 2:1 и отход назад. Думаю, я передал это чувство игрокам. Они были расслаблены и настроены оптимистично", — цитирует Моуриньо ВВС.

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