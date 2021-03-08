Англия

Подопечные Томаса Тухеля не пропустили в пяти домашних матчах подряд.

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле одержал победу над Эвертоном со счетом 2:0.

Таким образом, лондонская команда не пропустила ни одного гола в пяти домашних матчах АПЛ подряд с того момента, как Томас Тухель сменил Фрэнка Лампарда. Это новый рекорд чемпионата Англии, о чем сообщает ESPN.

До матча с Эвертоном, "синие" провели сухие поединки против Вулвехэмптона (0:0), Бернли (2:0), Ньюкасла (2:0) и МЮ (0:0).

Также по информации Opta Joe, команда немецкого специалиста не проиграла в девяти матчах подряд и это третий показатель в истории АПЛ. Лучше Тухеля в новых клубах АПЛ стартовали Маурицио Сарри (12 матчей с Челси в сезоне-2018/19) и Стив Кларк с Ноттингем Форест (11 матчей в сезоне-1994/95).

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